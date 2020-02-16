Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сообщение об инциденте поступило 16 февраля в 08:53. Так, на автодороге Рава-Русская – Судовая Вишня при въезде в село Коты Яворовского района автомобиль Audi-80 не справился с управлением и слетел в озеро.
Причины ДТП выясняются.
Фото: ГСЧС Украины
- В воскресенье вечером, 12 января, в селе Вишневом, что в Днепропетровской области, спасатели вытянули из водоема внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя погибшими. Автомобиль находился в 5 метрах от берега на глубине 2-3 метра.