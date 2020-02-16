В с. Коты Яворовского района Львовской области из озера достали легковой автомобиль Audi с четырьмя погибшими.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение об инциденте поступило 16 февраля в 08:53. Так, на автодороге Рава-Русская – Судовая Вишня при въезде в село Коты Яворовского района автомобиль Audi-80 не справился с управлением и слетел в озеро.

Причины ДТП выясняются.

Фото: ГСЧС Украины