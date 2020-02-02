Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Указано, что военный, двигаясь на служебном автомобиле в направлении перехода с Польшей, допустил наезд на пешехода.
“По предварительной информации, 2 февраля 2020 года примерно в 00:00 часов в селе Угринов Сокальского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте”, – информируют в ГБР.
В частности, транспортное средство изъято.
Фото: ГБР
“Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины)”, – сказано в сообщении.
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