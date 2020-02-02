Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Указано, что военный, двигаясь на служебном автомобиле в направлении перехода с Польшей, допустил наезд на пешехода.

“По предварительной информации, 2 февраля 2020 года примерно в 00:00 часов в селе Угринов Сокальского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте”, – информируют в ГБР.

В частности, транспортное средство изъято.

Фото: ГБР

“Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины)”, – сказано в сообщении.