Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
Все началась с того, что в 4:30 утра в Мостиске остановили 22-летнего водителя на BMW иностранной регистрации. Он нарушил правила дорожного движения.
Во время проверки документов полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили пройти обследование.
Водитель отказался, включил заднюю передачу и, протаранив полицейскую “Шкоду”, уехал в сторону Самбора. При этом он травмировал двух полицейских.
Во время начавшегося преследования полиция открыла огонь по колесам, но не смогла остановить нарушителя. Его удалось заблокировать только в Самборе при помощи местных правоохранителей.
Водителя задержали, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса – насилие в отношении полицейского. За содеянное 22-летнему жителю Старосамборского района грозит наказание – до пяти лет лишения свободы.
Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.
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