Во Львовской области из-за сильного дождя вышла из берегов речка Туринка и затопила село Заречное.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что река Туринка около трех часов ночи вышла из берегов, в результате чего подтопило примерно 105 хозяйственных построек и 100 жилых домов.

В данный момент на месте работают полицейские и спасатели, которые оказывают жителям необходимую помощь, а также следят за безопасностью дорожного движения.

Отмечается, что спасателям пришлось помогать уже трем людям с помощью лодок.

Правоохранители призывают граждан временно воздержаться от поездок по трассам между населенными пунктами Баня Лисовецкая – Ланы Соколовские, Великие Дидушичи – Заречное, Подорожне – Заречное и Ланы Соколовские – Малые Дедушичи. На этих дорогах временно ограничено движение транспорта из-за наводнения.