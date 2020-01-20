Об этом Зеленский рассказал в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

Так, журналист рассказал, что побывал в двух киевских синагогах и там нет охраны.

На это Президент Зеленский ответил, сославшись на опрос Pew Research Center, что в Украине — самый низкий уровень антисемитизма в Европе.

“Вы же знаете, что у меня еврейская кровь. И я президент. Никому нет дела до этого. Никто не спрашивает меня об этом”, – сказал Зеленский.

“Конечно, в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации. То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации фашистской Германией Украины. Такое же сложное отношение было к еврейскому народу и в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что самый низкий уровень антисемитизма в Украине. Мы также должны понимать, что в те времена, во время Второй мировой войны, во Франции, Польше, Германии, Беларуси, Украине были люди, спасавшие евреев от нацистов”

Президент Украины заявил, что Украина гордится таким низким уровнем антисемитизма.