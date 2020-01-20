Президент Владимир Зеленский уверен, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является большим и независимым государством.

Об этом Зеленский рассказал в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

На вопрос, какие сегодня у него отношения с Путиным, Зеленский ответил:

С президентом Российской Федерации сегодня начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого произошел второй обмен заключенными – самый большой обмен. Была первая встреча после трехлетней паузы. Это была первая встреча в нормандском формате.

На вопрос о том, что Путин как-то сказал, что Украина не страна, знает ли Зеленский, что сейчас думает Путин, украинский президент ответил:

Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове.