Об этом рассказала волонтер и медик Ярина Чорногуз.
Девушки возвращались с похорон погибшего в зоне ООС Николая Сорочука.
В определенный момент они попросили водителя сменить сериал, который показывали пассажирам, по причине того, что его транслировали на языке оккупантов, русском.
Водитель девушкам в этом отказал, повел себя агрессивно. Не поддержали волонтерок и другие пассажиры.
“Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался. Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук. Водитель потребовал, чтобы мы узнали мнение большинства автобуса”, – написала Чорногуз.
Волонтер утверждает, что обернулась к пассажирам, пояснив свою просьбу, но не получила поддержки. Пока большинство молчало, какая-то женщина заявила, что “ей безразлично на каком языке и что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала”.
“Слова, что я возвращаюсь с похорон своего парня – бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виновными глазами”, – добавила волонтер.
В итоге, девушки вышли посреди трассы.
После этого на их запись в соцсети отреагировали в компании Winew и Bus Trans.
Руководство компаний уверяет, что на каждый автобус выдавало флешки с украиноязычными картинами, потому не понимают, каким образом получилось так, что водитель включил русскоязычный сериал.
Также они принесли извинения за неподобающую реакцию водителей на эту ситуацию.
“Наша позиция однозначная: подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем”, – сказано в сообщении.
Что касается дальнейшей судьбы девушек, они автостопом добрались до города Ровно, откуда планируют на автобусе возвращаться в Киев.
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