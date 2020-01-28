Водитель автобуса из Луцка в Киев высадил в ночное время посреди трассы двух девушек-волонтеров, отказавшись выключить русскоязычный сериал по их требованию.

Об этом рассказала волонтер и медик Ярина Чорногуз.

Девушки возвращались с похорон погибшего в зоне ООС Николая Сорочука.

В определенный момент они попросили водителя сменить сериал, который показывали пассажирам, по причине того, что его транслировали на языке оккупантов, русском.

Водитель девушкам в этом отказал, повел себя агрессивно. Не поддержали волонтерок и другие пассажиры.

“Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался. Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук. Водитель потребовал, чтобы мы узнали мнение большинства автобуса”, – написала Чорногуз.

Волонтер утверждает, что обернулась к пассажирам, пояснив свою просьбу, но не получила поддержки. Пока большинство молчало, какая-то женщина заявила, что “ей безразлично на каком языке и что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала”.

“Слова, что я возвращаюсь с похорон своего парня – бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виновными глазами”, – добавила волонтер.

В итоге, девушки вышли посреди трассы.

После этого на их запись в соцсети отреагировали в компании Winew и Bus Trans.

Руководство компаний уверяет, что на каждый автобус выдавало флешки с украиноязычными картинами, потому не понимают, каким образом получилось так, что водитель включил русскоязычный сериал.

Также они принесли извинения за неподобающую реакцию водителей на эту ситуацию.

“Наша позиция однозначная: подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем”, – сказано в сообщении.

Что касается дальнейшей судьбы девушек, они автостопом добрались до города Ровно, откуда планируют на автобусе возвращаться в Киев.