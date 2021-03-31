Немецкий Volkswagen случайно опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось о будущем переименовании американского подразделения концерна в "Voltswagen of America".

Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Пресс-секретарь компании отказался комментировать эту публикацию, а ошибочно опубликованный релиз, датированный 29 апреля, был сразу же удален.

Человек, знакомый с планами компании, подтвердил CNBC подлинность релиза на условиях анонимности.

Название “Voltswagen of America” является производным от слова “Вольт” — единицы измерения электрического потенциала. В концерне заявили, что собираются переименовать свои подразделения в США, чтобы обозначить приверженность электрификации своего парка.

Отмечается, что внешний значок “Voltswagen” будет размещен на электрокарах, а на автомобилях с бензиновыми ДВС останется стандартный логотип компании.

В пресс-релизе уточнялось, что изменение названия должно вступить в силу в мае этого года.