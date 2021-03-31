Об этом сообщил американский телеканал CNBC.
Пресс-секретарь компании отказался комментировать эту публикацию, а ошибочно опубликованный релиз, датированный 29 апреля, был сразу же удален.
Человек, знакомый с планами компании, подтвердил CNBC подлинность релиза на условиях анонимности.
Название “Voltswagen of America” является производным от слова “Вольт” — единицы измерения электрического потенциала. В концерне заявили, что собираются переименовать свои подразделения в США, чтобы обозначить приверженность электрификации своего парка.
Отмечается, что внешний значок “Voltswagen” будет размещен на электрокарах, а на автомобилях с бензиновыми ДВС останется стандартный логотип компании.
В пресс-релизе уточнялось, что изменение названия должно вступить в силу в мае этого года.
- Ранее сообщалось, что компания Volkswagen инвестировала около 40 миллиардов долларов в исследования и разработку электромобилей, а также в заводские технологии, необходимые для их создания и представила компактный кроссовер-внедорожник Volkswagen ID.4.