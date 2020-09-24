Об этом сообщает издание РИА Новости.

С такой инициативой выступил российский писатель Сергей Комков. Сообщается, что Комков уже выступал с инициативой выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира в 2013 году, мотивируя это тем, что Россия – якобы единственная реальная сила, способная остановить некие разрушительные мировые процессы.

“Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета”, – приводит издание слова Комкова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал радиостанции “Маяк” выдвижение российского президента на премию.

“Вы знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Трудно еще что-то большее сказать”, – сообщил Песков.