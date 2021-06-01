Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Відтепер ВООЗ використовуватиме грецькі літери для позначення штамів, вперше виявлених у таких країнах, як Велика Британія, Південна Африка, Бразилія та Індія.

Так, для “британського” варіанту COVID-19 обрали літеру “Альфа” (Alpha), для південноафриканського – “Бета” (Beta), для бразильського – “Гамма” (Gamma), а для індійського – “Дельта” (Delta).

Всі вони відносяться до групи штамів, що “викликають занепокоєння”.

Ще шість штамів COVID-19, що “становлять інтерес”, отримали назви: Епсилон (Epsilon – виявлено в США); Зета (Zeta – виявлено в Бразилії); Ета (Eta – виявлено в “кількох країнах”); Тета (Theta – виявлено на Філіппінах); Йота (Iota – виявлено в США); та Каппа (Kappa – виявлено в Індії).

Нові позначення для штамів COVID-19 були обрані після консультацій зі спеціально скликаною для цього експертною групою вчених.

У ВООЗ зазначили, що нова система найменувань повинна спростити їх використання, а також прибрати позначення країн з назв нових варіантів коронавірусу.

У ВООЗ наголосили, що практика найменування штамів COVID-19 за країнами, де вони вперше були виявлені, має “стигматизуючий та дискримінаційний характер”.

В організації уточнили, що запровадження нових назв не призведе до відмови від системи наукових найменувань (таких, як B.1.1.7, P.1 тощо). Вони, як і раніше, будуть використовуватися вченими.

“ВООЗ оголосила нову систему найменувань для ключових варіантів COVID-19. Назви базуються на грецькому алфавіті (тобто Альфа, Бета, Гамма тощо), що робить їх простими для вимовляння та запам’ятовування. Вони не замінять існуючі наукові назви, які передають важливу наукову інформацію та будуть і надалі використовуватись у дослідженнях. Нова система найменувань має на меті запобігти називанню варіантів COVID-19 за місцями їх виявлення, що є стигматизуючим та дискримінаційним“, – зазначили в ВООЗ.

В організації закликали національні органи влади, засоби масової інформації тощо вживати нові назви штамів COVID-19.

Як зазначає британське агентство ВВС, раніше уряд Індії критикував використання назви “індійський” для варіанту коронавірусу B.1.617.2. Його вперше виявили у цій країні у жовтні 2020 року. У ВООЗ ніколи офіційно не позначали вірус так.

“Не можна стигматизувати країни за те, що там виявили нові штами і повідомили про них”, – зазначила Марія Ван Керхове, технічний директор ВООЗ з реагування на COVID-19.

Вона закликала спостерігати за штамами вірусу і обмінюватись даними, щоб зупинити його поширення.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликали багаті країни спочатку поділитися вакцинами проти коронавірусу COVID-19 з іншими країнами в рамках ініціативи Covax, а після цього робити щеплення дітям та підліткам.