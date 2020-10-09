Об этом сообщает BBC.
Максимальное количество новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Индии – 78 524. На втором месте 41 906 случаев в Бразилии, а на третьей позиции 38 904 случая в США.
До этого аналогичный рекорд был установлен 2 октября. Тогда за сутки COVID-19 заразились 330 340 человек в мире.
Также в ВОЗ обратили внимание на то, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 5 514 смертей вследствие заражения COVID-19, потому общее число погибших достигло 1,05 миллиона.
По данным сайта Worldometers, 8 октября в мире COVID-19 обнаружили у 348 тысяч человек. Умерли 6346 пациентов.
- Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.