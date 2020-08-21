В некоторых СМИ на днях распространили информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы рекомендовала странам больше не вводить карантин или локдаун, а привыкать к новой реальности с опасностью заражения коронавирусом.

#Буквы разобрались, правда это или фейк.

Издания, сообщившие такую новость, ссылались на заявление технического директора организации по вопросам COVID-19 Марию Ван Керкхове. В материалах было сказано, что представительница ВОЗ якобы говорила о том, что миру необходимо привыкать к условиям новой реальности в эпоху коронавируса. Она говорила о постоянной необходимости носить маски и соблюдать социальною дистанцию.

В материалах с этим посылом критиковали ВОЗ за противоречивые заявления, а также писали о том, что глубокий экономический кризис во многих странах мира – следствие непродуманной политики ВОЗ.

Также в материалах упоминалось о том, что в ВОЗ изначально не смогли выработать единую позицию по поводу лечения и диагностики коронавируса, что привело к большому количеству зараженных и умерших вследствие перенесенного COVID-19.

Керхове приписали слова о том, что карантин при второй и последующих возможных волнах коронавируса якобы будет неэффективным.

Что заявили в ВОЗ на самом деле

Но таких заявлений Марию Ван Керкхове не делала. То, что распространили украинские СМИ – отчасти неточный перевод ее слов или манипуляция.

Ее слова – это не призыв к прекращению карантинных ограничений, а линь мнение о том, что она надеется на дальнейшее улучшение ситуации, что позволит вводить карантинные ограничения локально.

В поисках истинного заявления Марии Ван Керкхове, в первую очередь мы обратились к официальному сайту ВОЗ, но там его не нашли.

Не делали заявлений о бессмысленности карантина и другие представители ВОЗ.

На брифингах 10 и 13 августа Керкхове говорила о том, что расстроенные коронавирусной инфекции возможно остановить посредством соблюдения карантинных ограничений, изоляции, а также – масочного режима и сохранения социального дистанцирования. Как она, так и другие представители ВОЗ говорили о необходимости комплексного подхода.

Заявление Марии Ван Керкхове

В интервью британскому изданию The Telegraph от 1 августа представительница ВОЗ сделал то самое заявление, которое стало поводом для манипуляций.

В материале сказано, что ВОЗ призвала страны не вводить локдауны, пытаясь остановить распространение коронавируса, учитывая дальнейшие социальные и экономические последствия.

“Локдаун — это не то, что рекомендовала ВОЗ, но его необходимо было вводить в ряде стран, потому что вспышки заболевания развивались слишком быстро… Но мы надеемся, что странам не нужно будет снова вводить общенациональные локдауны”, — сказал Ван Керкхове.

То есть представительница ВОЗ говорила о том, что локдаун – это не панацея, все должно работать в комплексе.

При этом, она обращала внимание именно на “локальные локдауны”, указывая на то, что они могут быть эффективными в конкретно взятых ситуациях.

Аналогичную позицию в ВОЗ высказывали и ранее, заявляя, что, возможно, некоторым странам придется возобновить локдаун, из-за локальных вспышек коронавируса.