#Буквы разобрались, правда это или фейк.
Издания, сообщившие такую новость, ссылались на заявление технического директора организации по вопросам COVID-19 Марию Ван Керкхове. В материалах было сказано, что представительница ВОЗ якобы говорила о том, что миру необходимо привыкать к условиям новой реальности в эпоху коронавируса. Она говорила о постоянной необходимости носить маски и соблюдать социальною дистанцию.
В материалах с этим посылом критиковали ВОЗ за противоречивые заявления, а также писали о том, что глубокий экономический кризис во многих странах мира – следствие непродуманной политики ВОЗ.
Также в материалах упоминалось о том, что в ВОЗ изначально не смогли выработать единую позицию по поводу лечения и диагностики коронавируса, что привело к большому количеству зараженных и умерших вследствие перенесенного COVID-19.
Керхове приписали слова о том, что карантин при второй и последующих возможных волнах коронавируса якобы будет неэффективным.
Что заявили в ВОЗ на самом деле
Но таких заявлений Марию Ван Керкхове не делала. То, что распространили украинские СМИ – отчасти неточный перевод ее слов или манипуляция.
Ее слова – это не призыв к прекращению карантинных ограничений, а линь мнение о том, что она надеется на дальнейшее улучшение ситуации, что позволит вводить карантинные ограничения локально.
В поисках истинного заявления Марии Ван Керкхове, в первую очередь мы обратились к официальному сайту ВОЗ, но там его не нашли.
Не делали заявлений о бессмысленности карантина и другие представители ВОЗ.
На брифингах 10 и 13 августа Керкхове говорила о том, что расстроенные коронавирусной инфекции возможно остановить посредством соблюдения карантинных ограничений, изоляции, а также – масочного режима и сохранения социального дистанцирования. Как она, так и другие представители ВОЗ говорили о необходимости комплексного подхода.
Заявление Марии Ван Керкхове
В интервью британскому изданию The Telegraph от 1 августа представительница ВОЗ сделал то самое заявление, которое стало поводом для манипуляций.
В материале сказано, что ВОЗ призвала страны не вводить локдауны, пытаясь остановить распространение коронавируса, учитывая дальнейшие социальные и экономические последствия.
“Локдаун — это не то, что рекомендовала ВОЗ, но его необходимо было вводить в ряде стран, потому что вспышки заболевания развивались слишком быстро… Но мы надеемся, что странам не нужно будет снова вводить общенациональные локдауны”, — сказал Ван Керкхове.
То есть представительница ВОЗ говорила о том, что локдаун – это не панацея, все должно работать в комплексе.
При этом, она обращала внимание именно на “локальные локдауны”, указывая на то, что они могут быть эффективными в конкретно взятых ситуациях.
Аналогичную позицию в ВОЗ высказывали и ранее, заявляя, что, возможно, некоторым странам придется возобновить локдаун, из-за локальных вспышек коронавируса.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебреисус заявил, что главный метод борьбы с коронавирусом – отслеживание его распространения, а не карантин.