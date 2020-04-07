Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса COVID-19, не снимать их слишком рано.

Об этом пишет Reuters.

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге сегодня отметила, что организация не имеет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер по замедлению распространения коронавируса. При этом снимать их слишком рано не следует.

“Одно из самого важного – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, будто бы вы заболели, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться обратно и у вас возникнут осложнения”, – подчеркнула она.