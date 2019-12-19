Об этом передает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Думаю, да (вопрос проведения выборов решится не слишком скоро – Ред.). Есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время”, – рассказал он.

При этом Ермак подчеркнул, что продолжительность линии разграничения на Донбассе составляет 426 километров.

“То есть, это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины – это было бы очень символично”, – заявил он.