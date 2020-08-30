Об этом он заявил в интервью телеканалу “Украина 24”.

“Я не исключаю, я думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Могу даже спрогнозировать – два – три министерства. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать”, – отметил Арахамия.

Он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, идет ли речь об экономическом блоке Правительства.

“Ну да. У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком… Нужны люди, не просто имеющие видение и программы, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь”, – заявил нардеп.

Арахамия заверил, что на сегодняшний день нет предпосылок для замены Правительства Дениса Шмыгаля, однако отметил, что исключать отставку Кабинета Министров также нельзя.

“Точно не исключено (что Правительство будет заменено, – ред.), но пока у нас никаких таких планов тоже нет. Предпосылок в данный момент нет”, – сообщил он.

(На видео – с 9:50)