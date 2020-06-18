Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 3330 проголосовали только 207 нардепов (при 226 минимально необходимых).

Таким образом, Правительство не получило годовой иммунитет, предусматривающий, что членов КМУ нельзя увольнять в течение года.

“Ни мне, ни членам Правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать без каких-либо иммунитетов. Нашему Правительству и Парламенту нужна совместная дорожная карта. Необходимо взаимодействие двух ветвей власти. Программа действий – это также ваш инструмент контроля за деятельностью Правительства”, – заявил, выступая с трибуны ВР премьер-министр Денис Шмыгаль, и призвал поддержать документ.

Он уточнил, что программа будет расширена планом действий Кабмина, где “будут представлены и цифры, и конкретные нормативные акты”.

В ходе обсуждения ряд фракций раскритиковали программу Правительства. Так, нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко отметил, что документ “нет смысла обсуждать”, поскольку Кабмин должен уже отчитываться о 100 днях деятельности, а не утверждать план действий. Он также обратил внимание на падение экономики страны и рост безработицы вследствие карантина. Гончаренко призвал подписаться под документом за отставку Правительства.

Нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк заявил, что программа Кабмина “похожа на сочинение”, которое не утвердил профильный комитет.

А лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко назвала программу Кабмина “туфтой”, за которую ее фракция голосовать не намерена.

Что предусматривает программа деятельности Правительства

Среднесрочные и долгосрочные приоритеты программы Кабинета Министров включают 19 пунктов и 82 подпункта.

“Данный документ – это реакция Правительства на ряд проблем, стоящих перед нашей страной, а также повестку дня деятельности на средне- и долгосрочный период для обеспечения экономического развития и, как следствие, повышения благополучия населения”, – говорится в документе.

В программе в качестве вызовов, которые стоят перед Украиной, определены: агрессия России; пандемия коронавируса COVID-19; экономический кризис из-за пандемии.

Обновленная программа Правительства Шмыгаля базируется на прогнозе, что в 2020 году ВВП Украины может сократиться на 4-8 % (по сравнению с 2019 годом). Отмечается, что Украина в 2020 году может столкнуться: с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8 % ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5 %).

Ключевыми направлениями программы являются: обеспечение адаптивного карантина; стимулирование развития малого и среднего бизнеса; обеспечение занятости и государственных заказов; “регуляторная гильотина”; оптимизация налоговой нагрузки и администрирования; перезапуск промышленного сектора; выход из энергетического кризиса и развитие энергетического сектора; реформирование транспорта и инфраструктуры; развитие международной торговли; цифровая трансформация и развитие ІТ-сектора.

В программе задекларировано продолжение Украиной курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию (посредством усиления сотрудничества в рамках “Восточного партнерства” и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновления положений Соглашения об ассоциации, внедрения технических и административных стандартов НАТО).

Программа предусматривает, что Правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн.

Также программа содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Финансово-экономический блок предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя, разработку и внедрение стимулов для развития бизнеса в Украине.

В частности, профильные министерства должны работать по следующим направлениям:

• увеличение количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве;

• среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5 %;

• увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС;

• осуществление перехода от экспортно-сырьевой направленности к технологической;

• проведение прозрачной приватизации государственных предприятий;

• увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных фермерских хозяйств, за счет привлечения финансовых ресурсов в осуществление их хозяйственной деятельности;

• 10 % валового внутреннего продукта Украины будет формировать ІТ-отрасль;

• обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5 % запланированного объема ВВП;

• оптимизация структуры и численности налоговых органов.

В своей программе Кабмин обращается к идее введения “нулевой декларации” доходов.

Социальный блок программы концентрировал внимание на следующих задачах: ежегодный перерасчет пенсий 11 млн пенсионеров; упрощение порядка назначения субсидий; повышение размера помощи более 32 тыс. опекунам (попечителям) и прочее.