80 % украинцев, которые обращаются за помощью к психотерапевту, уверены в том, что у них уникальные проблемы, которые нереально решить. Но тенденция к пассивности и безысходности меняется благодаря молодежи.

Об этом в интервью #Буквам рассказал психотерапевт Спартак Суббота.

Украинцы не верят в то, что можно что-то изменить для решения обыденных проблем, которые они считают уникальным.

“Такая проблема есть везде, но в Украине она явно выражена. Пассивность и безысходность: “Что я могу сделать? От меня ничего не зависит. Я никому не нужен”, – отметил он.

Причиной этого психотерапевт отчасти считает “ущербную логику” из-за национальных особенностей.

При этом он обратил внимание на то, что ситуация среди молодежи изменилась.

“Сейчас очень крутая молодежь. Мне эти ребята 16-20 лет совершенно непонятны… Иногда мне даже очень неприятно на них смотреть, потому что это не вяжется с моими убеждениями. Я знаю, что благодаря им всё поменяется очень сильно”, – считает психотерапевт.

Он пояснил, что благодаря молодежи в обществе меняется отношение к восприятию других, выбору гендера, праву на самовыражение.

“Момент, когда мы начинаем понимать, что мы имеем право принимать позицию других людей – даже если она отличается от нашей – это наш шанс расти. Люди начинают развиваться сразу после осознания, что может быть как-то иначе, чем как они привыкли”, – разъяснил специалист.