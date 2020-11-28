В субботу, 28 ноября, Папа Римский Франциск назначил 13 новых кардиналов. Одним из них впервые стал афроамериканец.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Кардиналы были назначены в рамках церемонии, известной как консистория (это собрание кардиналов, созываемое и возглавляемое Папой Римским).

В этом году церемония прошла не так масштабно, как обычно, из-за пандемии коронавируса COVID-19, информирует агентство Reuters. Вместо тысяч людей, в базилику Святого Петра допустили только по 10 гостей на каждого кардинала.

Первым в истории католической церкви кардиналом афроамериканцем стал Уилтон Грегори – 72-летний архиепископ Вашингтона (округ Колумбия, США).

Грегори также стал единственным американцем, которого сегодня повысила в католической духовной иерархии Коллегия кардиналов в Риме.

Среди посвященных были также архиепископы из Руанды, Брунея, Чили и Филиппин.

72-летний Уилтон Грегори стал самым высокопоставленным афро-американским католиком в истории США.

“Пора поблагодарить Бога за уникальный момент в моей жизни и в жизни Церкви в США. Надеюсь, это знак для афро-американского сообщества, что Католическая церковь испытывает большое внимание, уважение и почет к людям с моим цветом кожи”, – отметил Грегори в комментарии CNN.

На посту кардинала он будет одним из ближайших советников Папы Римского и одним из примерно 120 человек, которые в случае необходимости будут выбирать следующего понтифика.

Уилтон Грегори родился в Чикаго. Его родители не были католиками. Грегори обратился в католицизм во время посещения церковноприходской школы.

До того как стать архиепископом Вашингтона, он занимал посты епископа Белвилла и архиепископа Атланты.

Как отмечает CNN, Папа Франциск уделяет пристальное внимание расовой динамике в США, и назначение Грегори кардиналом – подтверждение этому.

Архиепископ Грегори обошел нескольких других кандидатов, которые могли стать кардиналами.

Ранее Папа Римский осудил трагическую смерть Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего от рук полицейских в Миннесоте в мае.

На этой неделе понтифик встретился с баскетболистами NBA в Ватикане и призвал их продолжать борьбу за расовую справедливость и экономическое равенство.