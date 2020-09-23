В новом пропагандистском видео военно-воздушных сил Китая использовали голливудские фильмы, чтобы изобразить нападение на военную базу США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На минувших выходных ВВС Народно-освободительной армии Китая опубликовали в соцсети Weibo (аналог Twitter) 2-минутный видеоролик о самолетах H-6K, двухмоторных реактивных бомбардировщиках, прозванных китайскими военными “Богами войны”.

Видео было просмотрено несколько миллионов раз и удалено во вторник, 22 сентября.

Пользователи соцсетей заметили, что некоторые из использованных в видео кадров похожи на фрагменты голливудских фильмов “Скала” и “Трансформеры”, из-за чего ролик высмеяли в Сети.

Видео начинается с ярких сцен бомбардировки авиабазы в пустыне. Самолеты поднимаются в небо и через несколько секунд выпускают ракету, которая приближается, чтобы поразить цель.

Журналисты сравнили фрагменты из видео (1 фото) с изображениями Google Earth, на которых видно американскую базу ВВС Андерсен в Гуаме — ключевого военного объекта США в Тихом океане (2 фото).

Видео было опубликовано после того, как бомбардировщики участвовали в военных учениях которые Китай проводит в Тайване. Эти учения прошли одновременно с учениями, военные США проводили у побережья Гуама.

Официальные лица обеих стран еще не комментировали инцидент.