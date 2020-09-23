Об этом сообщает американский телеканал CNN.
На минувших выходных ВВС Народно-освободительной армии Китая опубликовали в соцсети Weibo (аналог Twitter) 2-минутный видеоролик о самолетах H-6K, двухмоторных реактивных бомбардировщиках, прозванных китайскими военными “Богами войны”.
Видео было просмотрено несколько миллионов раз и удалено во вторник, 22 сентября.
Пользователи соцсетей заметили, что некоторые из использованных в видео кадров похожи на фрагменты голливудских фильмов “Скала” и “Трансформеры”, из-за чего ролик высмеяли в Сети.
Видео начинается с ярких сцен бомбардировки авиабазы в пустыне. Самолеты поднимаются в небо и через несколько секунд выпускают ракету, которая приближается, чтобы поразить цель.
Журналисты сравнили фрагменты из видео (1 фото) с изображениями Google Earth, на которых видно американскую базу ВВС Андерсен в Гуаме — ключевого военного объекта США в Тихом океане (2 фото).
Видео было опубликовано после того, как бомбардировщики участвовали в военных учениях которые Китай проводит в Тайване. Эти учения прошли одновременно с учениями, военные США проводили у побережья Гуама.
Официальные лица обеих стран еще не комментировали инцидент.
- На днях комитет кандидата в президенты США Дональда Трампа распространил в Сети рекламное объявление в поддержку американской армии с фотографией российских военных.