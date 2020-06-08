Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Во Всемирном банке также предупреди, что прогнозы могут быть пересмотрены в сторону дальнейшего сокращения.
В своем последнем отчете “Глобальные экономические перспективы” Всемирный банк заявил, что в 2020 году ожидается, что экономика развитых стран сократится на 7,0%, а в странах с формирующейся рыночной экономикой – на 2,5%.
Обновленные прогнозы показывают больший ущерб, чем ранее предполагалось в отчете Международного валютного фонда в апреле, который прогнозировал глобальное сокращение экономики на 3,0% в 2020 году.
- По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасcа, из-за пандемии коронавируса 60 миллионов человек могут оказаться в “крайней нищете”, то есть жить на менее, чем 1,90 доллара в день.