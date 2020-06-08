В понедельник Всемирный банк заявил, что коронавирус приведет к сокращению мирового экономического производства на 5,2% в 2020 году.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Во Всемирном банке также предупреди, что прогнозы могут быть пересмотрены в сторону дальнейшего сокращения.

В своем последнем отчете “Глобальные экономические перспективы” Всемирный банк заявил, что в 2020 году ожидается, что экономика развитых стран сократится на 7,0%, а в странах с формирующейся рыночной экономикой – на 2,5%.

Обновленные прогнозы показывают больший ущерб, чем ранее предполагалось в отчете Международного валютного фонда в апреле, который прогнозировал глобальное сокращение экономики на 3,0% в 2020 году.