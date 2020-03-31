Об этом сообщается на сайте организации.
“Пандемия вызывает беспрецедентный глобальный шок, который может увеличить бедность в регионе”, – заявила главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихому океану Аадития Маттуо.
📊We visualized data from @JHUSystems and @WorldBank‘s World Development Indicators to help you understand the #COVID19 pandemic through #data. This page will be updated frequently as more data and research become available. Check it out: https://t.co/0WEBOEAkIe pic.twitter.com/NEmwsIlT6O
— World Bank Data (@worldbankdata) March 30, 2020
При наиболее оптимистичном сценарии, в мире будет наблюдаться резкое падение темпов роста, когда темпы роста Китая замедлятся с 6,1% в 2019 году до 2,3%.
Когда коронавирус только начинал распространяться по земному шару, во Всемирном банке прогнозировали, что экономика Китая в 2020 году может вырасти на 5,9%, что было бы худшим показателем с 1990 года.
При негативных прогнозах, из-за падения экономики 11 млн человек в регионе могут оказаться за чертой бедности.
Также в организации напомнили, что 17 стран региона являются ключевыми для глобальных цепочек и составляют 70 % мировой торговли.
“Сдерживание пандемии позволит подняться, но риск долговременного финансового стресса высок даже после 2020 года… Наиболее уязвимыми являются страны, которые в значительной степени зависят от торговли, туризма и товаров”, – пояснили в организации.
- Ранее Кабинет Министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. Так, рост инфляции прогнозируется на уровне 2,9% (с 5,6% до 8,7%); курс гривны к доллару в среднем за год – 29,5.
- Также сообщалось, что новый макропрогноз утвержден с падением ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.