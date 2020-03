Об этом сообщается на сайте организации.

“Пандемия вызывает беспрецедентный глобальный шок, который может увеличить бедность в регионе”, – заявила главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихому океану Аадития Маттуо.

