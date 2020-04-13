Covid-19 Украина

обновлено 13.04.2020 в 22:03

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Всемирный банк выделил Украине $135 млн на медицину и противодействие COVID-19

Всемирный банк предоставит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Понедельник, 13 апреля 2020, 21:24

Об этом сообщается на странице в Facebook Национальной службы здоровья.

Решение было принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка.

Из общей суммы средств предусмотрено:

  • $50 млн долларов – для пополнения государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины;
  • $35 млн долларов – на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19;
  • $45 млн долларов – на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Отмечается, что средства будут предоставляться как дополнительное финансирование проекту Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года.

Теги: Коронавирус, Всемирный банк

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