Всемирный банк выделил Украине $135 млн на медицину и противодействие COVID-19

Об этом сообщается на странице в Facebook Национальной службы здоровья.
Решение было принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка.
Из общей суммы средств предусмотрено:
- $50 млн долларов – для пополнения государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины;
- $35 млн долларов – на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19;
- $45 млн долларов – на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.
Отмечается, что средства будут предоставляться как дополнительное финансирование проекту Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года.
- По состоянию на 13 апреля, в Украине среди 3 102 инфицированных коронавирусом COVID-19 530 медицинских работников.