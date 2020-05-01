Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение Украине дополнительного финансирования в размере $150 млн. Эти деньги должны помочь усилить социальную поддержку украинцев на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного банка.

Деньги будут выделены в рамках проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”. Инициатива направлена на “расширение и совершенствование социальной помощи семьям с низким уровнем дохода”.

В рамках дополнительного финансирования 50 млн долларов будут направлены на меры по борьбе с коронавирусом COVID-19.

“Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью”, – отмечается в сообщении.

Как отметил исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер, “тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов”, а пенсионеры “не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен”.

Дополнительное финансирование также направят на предоставление грантов на открытие малого бизнеса (используя опыт действующего в Украине проекта “Рука помощи”).

“Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела”, – подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов Украины, проект “Модернизация системы социальной поддержки населения”, реализуется в нашей стране при поддержке Всемирного банка с 2014 года.

Привлеченные средства планируется использовать в 2020-2022 годах.

СПРАВКА. “Рука помощи” – совместная инициатива, разработанная Всемирным банком и Министерством социальной политики Украины. В течение 2017-2018 годов в рамках действующего проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины” микро-финансирование было предоставлено внутренне перемещенным лицам с Донбасса, а также представителям беднейших слоев населения. Благодаря проекту 230 участников начали свой бизнес.