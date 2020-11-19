Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.
Так, по прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.
Отмечается, что после обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе – у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.
В УАФ напомнили, что матч Лиги наций Швейцария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов у трех игроков украинской команды.
При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.
- 14 ноября стало известно, что перед матчем в Германии у четырех футболистов сборной Украины обнаружили коронавирус COVID-19.