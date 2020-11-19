Новые тесты на коронавирус, которые игроки украинской сборной по футболу сдали по прибытии в Украину, оказались отрицательными.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Так, по прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

Отмечается, что после обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе – у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

В УАФ напомнили, что матч Лиги наций Швейцария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов у трех игроков украинской команды.

При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.