Об этом сообщает агентство ANSA.

Женщина страдала онкологическим заболеванием и находилась в больнице Кремоны в тяжелом состоянии. У нее был диагностирован коронавирус.

Согласно последним данным, благодаря 152 подтвержденным случаям коронавируса, включая три случая смерти, объявленных главой национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли, Италия становится третьей страной в мире по распространению нового коронавируса.

На сегодняшний день зафиксировано около 152 случаев заражения (из них 78 новых), три человека скончались, состояние 25 оценивается как критическое.

Медицинские учреждения еще не определили пациента или пациентов с которых началось распространение вируса в Италии.

“Трудно сформулировать прогнозы относительно того, каким может быть распространение. Поэтому единственная конкретная и действительная мера, которая должна быть принята, – это закрытие территорий”, – заявил Борелли.