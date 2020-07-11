Об этом сообщает Офис президента.
Отмечается, что состоялись телефонные переговоры руководителя ОП Андрея Ермака с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко. Обсудили вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей.
“Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью в этом году”, – говорится в сообщении.
Стороны также договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.
- Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского главу государства Владимира Зеленского в Гродно и передал подарок.