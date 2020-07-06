Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вторым языком в Украине должен быть английский язык.

Об этом Данилов заявил в интервью изданию “Украинская правда”.

По мнению секретаря СНБО, вторым языком, который следует изучать в Украине, является английский язык.

“Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь”, – считает он.

При этом Данилов заявил, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык.

“Никакой второй, русский, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине – это должен быть только государственный украинский язык”, – сказал он.