В четверг, 22 октября, на Прикарпатье умерла преподаватель подпольной духовной семинарии УГКЦ Мария Кияк. Во время Второй мировой войны она была связной Центрального провода ОУН-УПА во Львове.

О смерти Марии Кияк сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей Facebook-странице.

“Мы потеряли живую легенду… Всегда грустно, когда уходят в вечность такие люди … Теперь имя Марии Кияк станет историей”, – написал он.

Мария Кияк (Верходай) всю жизнь боролась за независимость Украины, занималась воспитанием патриотического духа украинской молодежи и просветительской деятельностью, подпольно воспитывала украинских священников и владык.

Известно, что Мария с мужем воспитали пятерых детей. На протяжении всей жизни женщина пыталась занимать активную общественную позицию.