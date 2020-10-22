О смерти Марии Кияк сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей Facebook-странице.
“Мы потеряли живую легенду… Всегда грустно, когда уходят в вечность такие люди … Теперь имя Марии Кияк станет историей”, – написал он.
Мария Кияк (Верходай) всю жизнь боролась за независимость Украины, занималась воспитанием патриотического духа украинской молодежи и просветительской деятельностью, подпольно воспитывала украинских священников и владык.
Известно, что Мария с мужем воспитали пятерых детей. На протяжении всей жизни женщина пыталась занимать активную общественную позицию.
- 2 июня в Черткове Тернопольской области на 96 году жизни скончалась участница национально-освободительного движения, политический узник лагерей, связная УПА Мария Штепа. Она является автором 10 книг. Кроме того, Штепа создала музей политзаключенных и репрессированных в Чертковском районе в помещении Бучацкого Епархиального управления. 22 августа 2016 президент Петр Порошенко наградил Марию Штепу орденом княгини Ольги III степени.