Вечером 19 октября два американских истребителя Стелс F-22 перехватили пару российских бомбардировщиков и истребителей у берегов штата Аляска.

Об этом сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Отмечается, что российские бомбардировщики Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 находились в небе вблизи Аляски более часа. Однако самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушное пространство США.

“Силы NORAD 24/7/365 готовы ответить на возможные угрозы Канаде и Соединенным Штатам. Скорость и готовность нашего персонального состава обеспечивают успех в противостоянии потенциальным угрозам в аэрокосмической сфере соответственно и вовремя”, – заявил командующий аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Глен Ван Герк.

К слову, российскую группу также сопровождал самолет радиолокационного обнаружения и управления А-50.