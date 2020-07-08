Министерство образования и Генеральный штаб разработали решение, позволяющее выпускникам получить отсрочку от призыва, чтобы продолжить образование.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

“Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения – пройти необходимые вступительные экзамены и подать заявления на поступление”, – заявил и.о. министра Сергей Шкарлет.

Сообщается, что приемным комиссиям заведений высшего и предвысшего образования предоставлены соответствующие разъяснения по поводу регистрации абитуриентов, планирующих продолжить обучение, которые подлежат призыву.

Предварительная регистрация позволит абитуриентам получить подтверждение намерений продолжать учебу и получить отсрочку от призыва в армию до 1 октября 2020 года.

Напомним, что из-за карантина призыв на срочную службу в армию в Украине в 2020 году был перенесен с весны на лето (май-июль).