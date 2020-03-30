Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о мерах, которые городские власти уже приняли в борьбе с коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы”, – сообщил Филатов.

Кроме того, в своем посте мэр Днепра подчеркнул, что закрыл на своей странице возможность оставлять комментарии из-за “ада”, который устроили подписчики.

“Ребятки, после того, как у меня тут любители перфораторов, домашних ремонтов, “Эпицентра”, шашлыков в парках, создания ВИП-палат в больнице “Мечникова”, свободного проезда на общественном транспорте, партии “Слуга народа” и прочего всеобъемлющего бл*дства, устроили ад в комментариях, то дискуссии с вами закрываются”, – отметил Филатов.