23:18 Выше 20 градусов: в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
22:58 Украина выиграла суд у России в деле против завода «Артема»
22:47 Кража во время обысков: ГБР открыло дело против полицейских
22:18 Сенат поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа
21:59 WhatsApp побил новый рекорд по числу пользователей
21:45 Apple откроет магазины в Китае, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса
21:16 Трамп и Блумберг обругали друг друга в соцсетях
20:55 Антоненко не предоставляют медицинскую помощь, – Зинкевич
20:48 Зеленский предлагает создать для крымчан «город-сад»
20:33 Прослушка синагоги: главный раввин Украины обвинил Сытника во лжи
20:16 В Раде вводят новую форму пропуска для иностранцев, – Сюмар
19:52 Перестановки после Brexit: Джонсон уволил шестерых министров
19:45 Аэропорт «Борисполь» занял первое место в Европе по пассажиропотоку
19:21 Пасха-2020: названа дата празднования в Украине
19:06 У членов экипажа судна, прибывшего в Одессу из Китая, нет жалоб на здоровье – Минздрав
18:59 СБУ проведет масштабные учения в Киеве и области: людей просят сохранять спокойствие
17:58 Ляшко подал в суд на Кабмин и «Нафтогаз» из-за премий за Стокгольмский арбитраж
17:50 KFC и Crocs создали обувь с ароматом жареной курицы
17:46 В Одесской области пьяный полицейский за рулем приехал оформлять ДТП
17:30 Офис генпрокурора открыл дело против бывшего заместителя Матиоса
17:00 Disney снимет продолжение полнометражной ленты «Аладдин»
16:48 В НАТО поприветствовали прогресс Украины в реформах
16:36 Коронавирус может жить на поверхности предметов более недели, – ученые
15:59 «Европейская Солидарность» выиграла суд против экс-главы ОПУ Богдана
15:50 Риск демократов: сможет ли социалист Сандерс выиграть президентские выборы в США

Выше 20 градусов: в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

В Антарктиде ученые впервые зарегистрировали температуру выше 20 градусов Цельсия. 

Четверг, 13 февраля 2020, 23:18

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В понедельник, 9 февраля, бразильскими учеными на острове Сеймур в Антарктиде впервые была зарегистрирована температура более 20°C. На данный момент температурный рекорд еще не утвержден Всемирной Метеорологической Организацией.

Читайте также:

Климатолог Светлана Краковская: Такая зима, как сейчас, через 10 лет станет нормой

Ученые, которые собирают данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как “невероятный и ненормальный”.  Также они сообщают, что повышение температуры наблюдается на всех 23 исследуемых участках.

Теги: Антарктика, климат, температурный рекорд

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!