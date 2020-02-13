Выше 20 градусов: в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

В понедельник, 9 февраля, бразильскими учеными на острове Сеймур в Антарктиде впервые была зарегистрирована температура более 20°C. На данный момент температурный рекорд еще не утвержден Всемирной Метеорологической Организацией.
Ученые, которые собирают данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как “невероятный и ненормальный”. Также они сообщают, что повышение температуры наблюдается на всех 23 исследуемых участках.
- Накануне в Антарктиде зафиксировали самую высокую за всю историю температуру: термометр аргентинской исследовательской станции показывает 18,3 °C, что выше предыдущего рекорда на 0,8 °C.
- Ранее ученые зафиксировали, что от восточного побережья Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг площадью 1636 квадратных километров и весом 315 миллиардов тонн.