Выше 20 градусов: в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В понедельник, 9 февраля, бразильскими учеными на острове Сеймур в Антарктиде впервые была зарегистрирована температура более 20°C. На данный момент температурный рекорд еще не утвержден Всемирной Метеорологической Организацией.

Ученые, которые собирают данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как “невероятный и ненормальный”. Также они сообщают, что повышение температуры наблюдается на всех 23 исследуемых участках.