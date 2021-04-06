Китайский техногигант Xiaomi решил потроллить Apple и помочь владельцам продукции этой компании преодолеть проблемы с зарядными кабелями, которые часто выходят из строя.

Об этом сообщает китайское издание Mydrivers.

В частности, компания представила прочный кабель, который не ломается даже после 30 тысяч сгибаний.

Кабель презентовали под брендом ZMI. Новинку можно приобрести за 12 долларов.

Известно, что кабель с разъемом Lightning длиной 1 метр имеет официальный сертификат Apple MFi и совместим с iPhone, iPad и iPod. Такой сертификат Apple выдает уполномоченными поставщиками. Несертифицированные аксессуары могут повредить устройство iOS.

Кабель ZMI Apple Quick Charge поддерживает 20-ваттную зарядку. С его помощью пользователь может зарядить устройство до 60 процентов всего за 30 минут.

Кабель изготовлен из силиконового материала высокого качества. Тестирования показали, что он не спутывается и не ломается даже после 30 тысяч сгибаний.

Изобретение может служить и для передачи данных на скорости до 480 Мбит / с, то есть 1 гигабайт видео может передаваться за 28 секунд.

Покупателям также предлагают 18 месяцев гарантии.