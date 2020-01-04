Во время репетиции рождественского вертепа в сельском клубе в Тернопольской области произошел взрыв. Пострадали 8 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям региона.

Сообщается, что около 17:40 часов 3 января спасателям поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения с последующим горением в помещении сельского клуба в селе Угринов в Подгаецком районе области. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован. В результате взрывf пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. В момент происшествия они репетировали выступления рождественского вертепа в клубе.

Как сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области, подростков с ожогами конечностей доставили в больницу.

“Их с ожогами лица и конечностей 1-2 степени доставили в Тернопольский областной детской клинической больницы”, — говорится в сообщении.

Причиной взрыва, по информации правоохранителей, могла быть неосторожность газовиков, проводивших ремонт в клубе накануне.

“По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву”, — подчеркнули в главке.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по части 2 статьи 272 УК — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет.