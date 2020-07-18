В Киеве в результате взрыва в мусорной урне возле станции метро “Шулявская” травмированы четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

“В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены”, – говорится в сообщении.

По информации полиции, собраны сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождения предмета, который взорвался в мусорной урне.