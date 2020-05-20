В приложении YouTube для Android и iOS появится новая функция. Пользователи будут получать уведомления с напоминанием о том, что время идти спать.

Об этом сообщили в блоге компании.

В течение последних двух лет YouTube запустил набор функций, которые позволяют пользователям контролировать, сколько времени они тратят на просмотр видео, и, при желании, откорректировать это.

Например, можно включить напоминание о том, что необходимо оторваться от просмотра видео. Также есть возможность получать уведомления о новых видео только в определенный промежуток времени, чтобы не отвлекаться на это.

А начиная с сегодняшнего для в приложении YouTube для мобильных устройств на Android и iPhone появится еще одна функция, способствующая сокращению времени просмотра видео, — напоминание о том, что пора спать.

Время получения напоминаний можно будет установить в настройках приложения. При получении уведомления можно будет принять, отклонить или отложить напоминание на некоторое время.

Как включить эту функцию:

Открыть приложение на YouTube. Перейти в раздел настроек “Оповещения”. Включить “Напомнить мне, когда пришло время спать”. Установить время начала и окончания напоминания.