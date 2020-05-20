Об этом сообщили в блоге компании.
В течение последних двух лет YouTube запустил набор функций, которые позволяют пользователям контролировать, сколько времени они тратят на просмотр видео, и, при желании, откорректировать это.
Например, можно включить напоминание о том, что необходимо оторваться от просмотра видео. Также есть возможность получать уведомления о новых видео только в определенный промежуток времени, чтобы не отвлекаться на это.
А начиная с сегодняшнего для в приложении YouTube для мобильных устройств на Android и iPhone появится еще одна функция, способствующая сокращению времени просмотра видео, — напоминание о том, что пора спать.
Время получения напоминаний можно будет установить в настройках приложения. При получении уведомления можно будет принять, отклонить или отложить напоминание на некоторое время.
Как включить эту функцию:
- Открыть приложение на YouTube.
- Перейти в раздел настроек “Оповещения”.
- Включить “Напомнить мне, когда пришло время спать”.
- Установить время начала и окончания напоминания.
- Ранее сообщалось, что Twitter экспериментирует с новым инструментом модерации. Соцсеть просит пользователей, использующих язык вражды, еще раз подумать перед отправкой твитов.