Видеохостинг YouTube продлил блокировку канала 45-го президента США Дональда Трампа на неопределенный срок. Также YouTube ограничил возможность советника Трампа Руди Джулиани зарабатывать деньги на платформе.

Об этом пишет издание Politico.

Компания, принадлежащая Google, объявила, что второй раз за две недели продлит ограничения, которые не позволяют Трампу размещать видео на платформе.

Первоначально компания заблокировала аккаунт Трампа 12 января из-за опасений нового штурма Капитолия сторонниками Трампа.

“В свете опасений по поводу продолжающегося потенциала насилия, канал Дональда Трампа останется заблокированным. Наши команды остаются бдительными и внимательно следят за любыми новыми разработками”, – заявила официальный представитель YouTube Айви Чой.

Согласно политике YouTube, после трех блокировок Трампу навсегда запретят доступ к сайту.

Сто касается адвоката Родольфа Джулиани, то YouTube временно запретит ему участвовать в программе, которая позволяет ему зарабатывать деньги на своем канале. Причина такого решения руководства видеохостинга: неоднократные ложные заявления о широко распространенном мошенничестве на президентских выборах 2020 года.

Через 30 дней Джулиани может повторно подать заявку на разблокировку его учетной записи.

Ранее сообщалось, что YouTub продлил блокировку канала экс-президента США Дональда Трампа еще минимум на неделю.