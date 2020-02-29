С 1 марта 2020 года украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Об этом напомнили в Государственной пограничной службе Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.

При этом, граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

Отмечается, что такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.

Также уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможностИ установить принадлежность документа конкретному ребенку.