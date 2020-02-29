Об этом напомнили в Государственной пограничной службе Украины.
Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.
При этом, граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.
Отмечается, что такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.
Также уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможностИ установить принадлежность документа конкретному ребенку.
- В 2019 году пассажиропоток на российско-украинской границе уменьшился почти на 10 %.