Об этом пишет The Telegraph.

В частности, круизным лайнерам разрешат причаливать в шести крупных портах: Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо. Но при условии, что все пассажиры на борту судна будут иметь отрицательный тест на COVID-19, по крайней мере, за 72 часа до посадки.

Власти также планируют проводить выборочное тестирование.

В дальнейшем, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, перечень портов планируют расширять.