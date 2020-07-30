Об этом пишет The Telegraph.
В частности, круизным лайнерам разрешат причаливать в шести крупных портах: Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо. Но при условии, что все пассажиры на борту судна будут иметь отрицательный тест на COVID-19, по крайней мере, за 72 часа до посадки.
Власти также планируют проводить выборочное тестирование.
В дальнейшем, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, перечень портов планируют расширять.
- Из Украины на территорию Греции разрешен въезд лишь тем гражданам, которые имеют разрешение на жительство, а также предоставят негативный ПЦР-тест на коронавирус. Пока Украина не входит в список стран, которым разрешен въезд в Грецию на общих условиях.