Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
“Уже с 1 октября по 1 мая на дорогах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. Заботьтесь о безопасности и будьте ответственными”, – говорится в сообщении.
За нарушение требования водителям придется заплатить штраф в размере от 425 до 510 гривен (ч. 2 статьи 122 КУоАП).
Такие нормы в украинском законодательстве, связанные с необходимостью дополнительного обозначения авто в условиях недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.
- Ранее президент Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам, которые ищут пути для проезда перегруженного транспорта, и назвал их “засранцами”, а также пообещал найти.