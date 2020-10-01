С сегодняшнего дня выходят из обращения монеты номиналом 25 копеек и гривны старых образцов до 2003 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот соответствует международной практике.

Сейчас монеты номиналом 25 копеек НЕ размениваются из-за удаления в прошлом году из обращения монет – 1, 2 и 5 копеек.

Банкноты, введенные до 2003 года, пока составляют около 1,8% от общего количества банкнот в обращении.

За период с 1 октября 2019 по 31 августа 2020 года с наличного оборота изъято 77500000 штук монет мелких номиналов:

1 коп. – 3,5 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

2 коп. – 1,9 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

5 коп. – 23 млн штук или 1,3% от монет этого номинала в обращении;

25 коп. – 49,1 млн штук или около 3% от монет этого номинала в обращении.

Кроме того, Нацбанк с 1 октября 2020 будет изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета).