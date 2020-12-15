С 16 января обслуживание в Украине будет происходить на украинском: каких сфер это касается

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень, сообщает Правительственный портал.
По словам омбудсмена, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
“На практике это означает, что украинский потребитель наконец-то получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию – в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке тому подобное. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон”, – сказал Кремень.
Также омбудсмен отметил, что на украинском языке должны говорить не только работники сферы обслуживания. В частности, образовательные услуги, кружки, секции, медицинские услуги и социальные услуги должны предоставляться на государственном языке.
Информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п. должна предоставляться на украинском. При этом такая информация может дублироваться и на других языках.
Кремень отметил, что государство будет контролировать соблюдение этого закона и наказывать его нарушителей.
“Каждый гражданин также может составить жалобу на имя Уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес Уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельства и доказательства, подтверждающие нарушения”, – рассказал он.
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