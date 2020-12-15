С 16 января обслуживание в Украине будет происходить на украинском: каких сфер это касается

16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В рамках этого закона произойдет окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень, сообщает Правительственный портал.

По словам омбудсмена, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

“На практике это означает, что украинский потребитель наконец-то получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию – в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке тому подобное. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон”, – сказал Кремень.

Также омбудсмен отметил, что на украинском языке должны говорить не только работники сферы обслуживания. В частности, образовательные услуги, кружки, секции, медицинские услуги и социальные услуги должны предоставляться на государственном языке.

Информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п. должна предоставляться на украинском. При этом такая информация может дублироваться и на других языках.

Кремень отметил, что государство будет контролировать соблюдение этого закона и наказывать его нарушителей.

“Каждый гражданин также может составить жалобу на имя Уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес Уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельства и доказательства, подтверждающие нарушения”, – рассказал он.