Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

“В Киевской области стремительно растет количество больных коронавирусом. За 18 марта у нас “антирекорд” – заболели 1134 жителя. 27 человек, к сожалению, умерли”, – отметил глава КОГА Василий Володин.

По его словам, значительно увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Однако места в больницах области еще есть в достаточном количестве.

“Медучреждения загружены на 54,3%. Свободных коек подключенных к кислороду – 1199, или 43,3%. Перепрофилируют дополнительные больницы. К уже имеющимся 27-ми, добавляем сегодня и на выходных еще три – в Обуховском, Вышгородском и Бучанском районах. в течение недели на 150 единиц увеличили коечный фонд, пока он составляет 3172 коек”, – ранее сообщил Василий Володин.

Итак областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала следующие ограничения:

Запрет перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, в трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;

Проведение религиозных богослужений разрешено при условии обеспечения площади помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;

Запрещено посещать бары, рестораны, кафе и т.п., кроме адресной доставки и заказов на вынос;

Запрещено работу торгово-развлекательных и детско-развлекательных центров;

Разрешено работу магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами;

Реализация непродовольственной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос;

Запрещена работа учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, бассейнов, спортивных мероприятий.

Кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

Они могут проводиться без зрителей и при условии соблюдения участниками санитарных и противоэпидемических мероприятий;

Ограничена работа ресторанов в гостиницах;

Запрещена деятельность непродовольственных рынков/павильонов и ярмарок;

Ученики всех учебных заведений области, кроме садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов после каникул будут учиться дистанционно.

Ограничено посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают граждане пожилого возраста. Учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги семьям или лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.