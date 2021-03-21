Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
“В Киевской области стремительно растет количество больных коронавирусом. За 18 марта у нас “антирекорд” – заболели 1134 жителя. 27 человек, к сожалению, умерли”, – отметил глава КОГА Василий Володин.
По его словам, значительно увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Однако места в больницах области еще есть в достаточном количестве.
“Медучреждения загружены на 54,3%. Свободных коек подключенных к кислороду – 1199, или 43,3%. Перепрофилируют дополнительные больницы. К уже имеющимся 27-ми, добавляем сегодня и на выходных еще три – в Обуховском, Вышгородском и Бучанском районах. в течение недели на 150 единиц увеличили коечный фонд, пока он составляет 3172 коек”, – ранее сообщил Василий Володин.
Итак областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала следующие ограничения:
- Запрет перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, в трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;
- Проведение религиозных богослужений разрешено при условии обеспечения площади помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;
- Запрещено посещать бары, рестораны, кафе и т.п., кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- Запрещено работу торгово-развлекательных и детско-развлекательных центров;
- Разрешено работу магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами;
- Реализация непродовольственной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос;
- Запрещена работа учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, бассейнов, спортивных мероприятий.
- Кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.
- Они могут проводиться без зрителей и при условии соблюдения участниками санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- Ограничена работа ресторанов в гостиницах;
- Запрещена деятельность непродовольственных рынков/павильонов и ярмарок;
- Ученики всех учебных заведений области, кроме садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов после каникул будут учиться дистанционно.
Ограничено посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают граждане пожилого возраста. Учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги семьям или лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
- За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине зафиксировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом.