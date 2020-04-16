С 27 апреля Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина

Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения страны Ален Берсет отметил, что выход состоится в три этапа.
По его словам, компаниям, предоставляющим персональные услуги, таким как парикмахерские, будет разрешено вернуться на работу с 27 апреля. При этом, количество клиентов, которым будет разрешено находиться в их помещениях, будет ограничено.
Если через две – три недели эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то школы откроются 11 мая.
Отмечается, что бары и рестораны будут закрыты, по крайней мере, до 8 июня, открывать их будут на третьем этапе.
Касательно возобновления массовых мероприятий, таких как концерты или футбольные матчи, пока ничего не известно.
Вспышка COVID-19 унесла 973 жизни в Швейцарии, хотя в последние дни количество положительных тестов уменьшилось.
- Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего послабления карантина в стране в связи с распространением коронавируса. Постепенное возвращение к обыденной жизни займет полтора месяца.