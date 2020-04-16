С 27 апреля Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина, который был введен, чтоб избежать масштабного распространения коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения страны Ален Берсет отметил, что выход состоится в три этапа.

По его словам, компаниям, предоставляющим персональные услуги, таким как парикмахерские, будет разрешено вернуться на работу с 27 апреля. При этом, количество клиентов, которым будет разрешено находиться в их помещениях, будет ограничено.

Если через две – три недели эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то школы откроются 11 мая.

Отмечается, что бары и рестораны будут закрыты, по крайней мере, до 8 июня, открывать их будут на третьем этапе.

Касательно возобновления массовых мероприятий, таких как концерты или футбольные матчи, пока ничего не известно.

Вспышка COVID-19 унесла 973 жизни в Швейцарии, хотя в последние дни количество положительных тестов уменьшилось.