Covid-19 Украина

обновлено 16.04.2020 в 11:02

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15 апреля

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С 27 апреля Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина

С 27 апреля Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина, который был введен, чтоб избежать масштабного распространения коронавируса.

Четверг, 16 апреля 2020, 11:34

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения страны Ален Берсет отметил, что выход состоится в три этапа.

По его словам, компаниям, предоставляющим персональные услуги, таким как парикмахерские, будет разрешено вернуться на работу с 27 апреля. При этом, количество клиентов, которым будет разрешено находиться в их помещениях, будет ограничено.

Если через две – три недели эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то школы откроются 11 мая.

Отмечается, что бары и рестораны будут закрыты, по крайней мере, до 8 июня, открывать их будут на третьем этапе.

Касательно возобновления массовых мероприятий, таких как концерты или футбольные матчи, пока ничего не известно.

Вспышка COVID-19 унесла 973 жизни в Швейцарии, хотя в последние дни количество положительных тестов уменьшилось.

Теги: Швейцарія, Коронавирус, карантин

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