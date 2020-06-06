С понедельника, 8 июня, в Киеве возобновят движение городских электропоездов.

Об этом сообщила пресс-служба “Киевпасстранса”.

“С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна” и в обратном: “Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям.

“О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства”, – добавили в пресс-службе.