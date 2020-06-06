Об этом сообщила пресс-служба “Киевпасстранса”.
“С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна” и в обратном: “Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям.
“О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства”, – добавили в пресс-службе.
- Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал области, в которых позволили восстановить железнодорожное сообщение.