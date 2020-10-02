Из одной из наиболее крупных частник клиник Днепра произошла утечка информации, вследствие чего стали известны результаты проведения ПЦР-тестов на COVID-19. В Сеть слили десятки тысяч записей о пациентах.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

Утечку информации из клиники зафиксировал Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.

По предварительным данным, утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники.

В Сеть слили данные работников и клиентов клиники. В частности, это их паспортные данные, адреса, телефоны, адреса электронной почты, данные медицинских карт, а также информациях о сданных анализах, поставленных диагнозах и так далее.

Также в открытом доступе оказалась информация о результатах проведения ПЦР-тестов клиентов клиники и списки больных COVID-19.

“Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе “Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)”, – указали в СНБО.