Во время аудита в Национальном институте рака обнаружили недостачу лекарственных средств и иного имущества общей стоимостью более 10 млн гривен. В хищении подозревают сотрудника.

Об этом сообщили в пресс-службе НИР и прокуратуре Киева.

НИР информирует, что в мае прошлого года новый и.о. директора Александр Яцына инициировал общий аудит аптечного склада. По результатам обнаружили недостачу медпрепаратов и медсредств, о чем проинформировали правоохранительные органы. Там открыли уголовное производство и подтвердили убытки, оценив их в более чем 10 млн гривен.

О подозрении в хищении имущества больницы сообщили неназванному “материально-ответственному лицу” института. По версии следствия, сотрудник присваивал имущество НИР и сговоре с неизвестными лицами на протяжении прошлого и позапрошлого годов.

“Подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, за 2019-2020 лет неоднократно совершал их присвоения”, — информирует прокуратура.

Его действия квалифицировали по ч.5 ст. 191 УК (присвоение лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании меры пресечения.