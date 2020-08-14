Из-за возрастания количества больных коронавирусом, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Следовательно, с понедельника, 17 августа, в городе усилят карантин.

Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что заполненность коек в медицинских учреждениях столицы, где лечат больных коронавирусом, превысила 50 %, и сейчас составляет 52,2 процента.

Поэтому с понедельника в Киеве запрещается:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты – масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, которые находятся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Отмечается, что организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя.

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 процентов мест.

А общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – будут осуществлять перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

“Эти ограничения, по решению Правительства, начинают действовать с понедельника, 17 августа. Да, ситуация – неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько стремительно будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила!” – подчеркнул Кличко.