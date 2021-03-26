В Суэцком канале необходимо убрать 20 тыс. куб. м песка, чтобы освободить Ever Given

Об этом сообщает телеканал CNN.
Ever Given, контейнеровоз длинной 400 метров, сел на мель в египетском канале во время сложных погодных условий – ветер в 40 узлов и песчаная буря стали причиной плохой видимости и сбоя навигации.
Контейнеровоз заблокировал один из самых загруженных водных путей в мире. Для освобождения судна задействовали два земснаряда, девять буксиров и четыре экскаватора.
Земснаряды убирают песок и ил с носовой части корабля – всего нужно убрать от 15 000 до 20 000 кубических метров песка, чтобы увеличить глубину на 16 метров. Только тогда судно сможет поплыть. Это примерно в восемь раз больше олимпийского бассейна.
“Кроме того, на судне есть специализированный землесосный снаряд, который может перемещать 2000 кубометров материала каждый час”, – сказал Бернхард Шульте, технический менеджер судна Ever Given.
Около 12% объема мировой торговли проходит через Суэцкий канал, и он обычно обрабатывает грузов на сумму около 10 миллиардов долларов в день.
В течение 2020 года через канал прошло более 18 800 судов. Это в среднем 51,5 судов в день.
Некоторые корабли решают отклониться от маршрута вокруг мыса Горн, чтобы избежать блокировки Суэцкого канала, но, по данным Международной палаты судоходства, им придется пройти дополнительные 3800 миль и плюс 12 дней в пути.
Отмечается, что блокировка канала контейнеровозом Ever Given повлечет значительный ущерб для глобальной цепочки поставок товаров.
Эксперты опасаются, что, если судно не освободят в ближайшее время, затор может повлиять на рынок нефти, цены на перевозки и контейнерные перевозки, что приведет к удорожанию товаров повседневного спроса.
Большая часть торговли между Азией и Европой по-прежнему зависит от Суэцкого канала, и, учитывая, что жизненно важные товары, например, медицинское оборудование и СИЗ, перевозятся именно такими судами.
- Большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.
- Движение в Суэцком канале приостановлено из-за попытки вытеснить контейнеровоз длиной 400 м, перекрывший водный путь.