Covid-19 Украина

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В Суэцком канале необходимо убрать 20 тыс. куб. м песка, чтобы освободить Ever Given

Из Суэцкого канала необходимо убрать до 20 000 кубических метров песка, чтобы освободить гигантский контейнеровоз Ever Given, который застрял там со вторника.

Пятница, 26 марта 2021, 10:25

Об этом сообщает телеканал CNN.

Ever Given, контейнеровоз длинной 400 метров, сел на мель в египетском канале во время сложных погодных условий – ветер в 40 узлов и песчаная буря стали причиной плохой видимости и сбоя навигации.

Контейнеровоз заблокировал один из самых загруженных водных путей в мире. Для освобождения судна задействовали два земснаряда, девять буксиров и четыре экскаватора.

Земснаряды убирают песок и ил с носовой части корабля – всего нужно убрать от 15 000 до 20 000 кубических метров песка, чтобы увеличить глубину на 16 метров. Только тогда судно сможет поплыть. Это примерно в восемь раз больше олимпийского бассейна.

Фото: АР

“Кроме того, на судне есть специализированный землесосный снаряд, который может перемещать 2000 кубометров материала каждый час”, – сказал Бернхард Шульте, технический менеджер судна Ever Given.

Около 12% объема мировой торговли проходит через Суэцкий канал, и он обычно обрабатывает грузов на сумму около 10 миллиардов долларов в день.

В течение 2020 года через канал прошло более 18 800 судов. Это в среднем 51,5 судов в день.

Некоторые корабли решают отклониться от маршрута вокруг мыса Горн, чтобы избежать блокировки Суэцкого канала, но, по данным Международной палаты судоходства, им придется пройти дополнительные 3800 миль и плюс 12 дней в пути.

Отмечается, что блокировка канала контейнеровозом Ever Given повлечет значительный ущерб для глобальной цепочки поставок товаров.

Эксперты опасаются, что, если судно не освободят в ближайшее время, затор может повлиять на рынок нефти, цены на перевозки и контейнерные перевозки, что приведет к удорожанию товаров повседневного спроса.

Большая часть торговли между Азией и Европой по-прежнему зависит от Суэцкого канала, и, учитывая, что жизненно важные товары, например, медицинское оборудование и СИЗ, перевозятся именно такими судами.

  • Большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.
  • Движение в Суэцком канале приостановлено из-за попытки вытеснить контейнеровоз длиной 400 м, перекрывший водный путь.
Теги: вантаж, контейнеровоз, Суецький канал

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