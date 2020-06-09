За три месяца сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 21 интернет-агитатора, которые работали по заданиям российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что пророссийские агитаторы действовали в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Кропивницком, Херсоне, Ивано-Франковске, Конотопе, Жашкове, Хмельницком, Чернигове, а также в населенных пунктах на Донбассе около линии разграничения со временно оккупированными территориями.

В частности, трое интернет-агититоров были задержаны в Чернигове, Одессе и на Донбассе только за последнюю неделю. Подозреваемые регулярно размещали в социальных сетях призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также распространяли пропаганду террористических организаций.

В данный момент в отношении задержанных были зарегистрированы уголовные производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В целом за время карантина сотрудниками СБУ было заблокировано больше 2,7 тысячи сообществ в социальных сетях, которые имели более чем миллионную аудиторию.

Помимо того, за время карантина СБУ разоблачила 393 человека, распространявших фейки об эпидемии коронавируса. При этом 173 человека были привлечены к административной ответственности.